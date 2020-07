Erdogan trasforma Santa Sofia in moschea. Una decisione pericolosa: ecco perché (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Santa Sofia, mirabile monumento di Istanbul celebre in tutto il mondo, diventerà una moschea. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, perché da tempo il presidente turco Recep Tayyp Erdogan puntava a raggiungere questo obiettivo che rientra nella sua politica neo-ottomana. Oggi, dopo la decisione del Consiglio di stato della Turchia che ha annullato lo status di museo riservato a Santa Sofia, Erdogan ha annunciato la riapertura dell’edificio come moschea. “È stato deciso che Santa Sofia sarà posta sotto l’amministrazione della Diyanet (autorità statale per gli affari religiosi incaricata di gestire le moschee) e sarà ... Leggi su ilprimatonazionale

