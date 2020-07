Elezioni regionale, Giorgia Meloni: «La Toscana non è inespugnabile» (Di venerdì 10 luglio 2020) La Meloni da Ponte Vecchio: «Penso che questa Regione meriti molto di più, che sia contendibile. Non esistono roccaforti inespugnabili, esistono progetti chiari e seri, idee concrete e noi lo abbiamo dimostrato» Leggi su firenzepost

TeresaBellanova : In Puglia la doppia preferenza di genere per il consiglio regionale deve essere garantita già da queste elezioni. E… - FirenzePost : Elezioni regionale, Giorgia Meloni: «La Toscana non è inespugnabile» - rosarioT1970 : RT @claudiamedd: Quante cose si potrebbero fare in #Sardegna con 9 milioni di euro? Tante. Ma la giunta regionale vuole spenderli per le e… - luigiiacono_ : RT @virgili_tiziana: Forse il Presidente del Consiglio regionale Veneto ha frainteso intervenendo sulla legge 59 del 20 giugno, relativa a… - virgili_tiziana : Forse il Presidente del Consiglio regionale Veneto ha frainteso intervenendo sulla legge 59 del 20 giugno, relativ… -