“Dopo l’astinenza sessuale causa covid-19 arriva l’ansia da prestazione” (Di venerdì 10 luglio 2020) E dopo il covid-19 arriva pure l’ansia da prestazione. L’aumento dei casi di libido infranta sotto i colpi dei possibili voti bassi del/la partner è quello che segnalano in un report i sessuologi dell’AISPS Roma, Daniele Bonanno e Rossella Berardi. Intanto, come spiegano i due psicoterapeuti proveniamo da un periodi di distanziamento sociale che ha “imposto una lunga fase di necessaria astinenza per single e rapporti a distanza”. Il post lockdown invece ha consentito “il graduale ricongiungimento delle coppie non conviventi e la possibilità per i single in cerca di incontri di rimettersi all’opera”. Un “nuovo ritrovarsi”, insomma, sia per “gli appassionati delle app di dating”, per “le relazioni clandestine e extraconiugali”. Per la fase 3 della ... Leggi su ilfattoquotidiano

