Chievo – Trapani – Probabili formazioni – dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Andranno in scena allo stadio Bentegodi di Verona Chievo e Trapani alle ore 21.00 di venerdì 10 luglio, in un incontro valevole per il campionato di Serie B, tra due squadre dagli obiettivi molto diversi. Chievo – Trapani – stato di forma Annata altalenante per il Chievo, retrocesso in B la scorsa stagione, e nella parte finale di questo campionato appare evidente che l’obiettivo principale è tentare il ritorno in massima serie attraverso i playoff. I clivensi sono attualmente all’ultimo posto utile per rientrarvi, in 8° posizione a 46 punti. Decisamente diversa la situazione del Trapani che ha come obiettivo la permanenza in serie cadetta, obiettivo che sembrava quasi impossibile ma gli ultimi risultati positivi ... Leggi su giornal

