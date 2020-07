Calabria, LavoroeFormazione.it intesa con le Pro Loco (Di venerdì 10 luglio 2020) “Partirei da un dato nazionale che conta circa 8 milioni di persone che cercano lavoro e al contempo 2 milioni di posti di lavoro vacanti di cui le aziende non riescono a trovare le risorse adeguate nell’intento di coprire questi posti di lavoro. Ovviamente la regione Calabria non si sottrae a questa statistica ahimé! Il divario è anche maggiore! A tal proposito abbiamo pensato alla collaborazione con le Pro Loco distribuite su tutto il territorio calabrese e stiamo creando dei LavoroeFormazione Point. Sostanzialmente si vuol partire con una mappatura che è stata fatta in modo molto generico. Quello che intendiamo per mappatura consiste in un’indagine all’interno dei territori di riferimento delle singole Pro Loco per comprendere le reali esigenze delle aziende. Sempre ... Leggi su quotidianpost

"Combattere la povertà, attivando tutti gli strumenti già disponibili per definire nuove prospettive di contrasto. Il confronto intavolato tra la Regione e l'Alleanza contro la povertà in Calabria ha ...

La Regione apre al dialogo con il mondo dell'associazionismo per combattere la povertà, attivando tutti gli strumenti già disponibili per definire nuove prospettive di contrasto. Il confronto intavola ...

