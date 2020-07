Bruno Fernandes: «La finale di Euro 2016? Stavo con Heurtaux e Thereau…» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Durante un’intervista Bruno Fernandes ha raccontato un curioso aneddoto insieme a Heurtaux e Thereau relativo agli Europei 2016 Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha raccontato un aneddoto relativo agli Europei del 2016 in cui sono coinvolti anche i suoi due ex compagni di squadra ai tempi dell’Udinese, Thomas Hertaux e Cyril Thereau. Ecco le parole del giocatore portoghese: «Mi trovavo in hotel, in ritiro con l’Udinese e c’erano due ragazzi francesi con noi: Thomas Hertaux e Cyril Thereau. Avevo scommesso con Hertaux che chiunque avesse vinto avrebbe fatto una foto con l’altro e l’avrebbe postata sui social. Anche oggi quella foto è ancora sui miei ... Leggi su calcionews24

AbmAwanabi : Bruno Awareness Fernandes aka Fernandopo - Fernandes_szn : @ManUtd @B_Fernandes8 @Cristiano Bruno bruno bruno - MUFC_Peru : RT @GFX_AV: Bruno Fernandes X Manchester United ?? The Portuguese magnifico ???? #EPL POTM June ?????????????? . . . #MUFC #BrunoFernandes https:… - somuthaber : Ciò che Bruno Fernandes ha detto ai suoi compagni di squadra Man Utd durante la sua prima sessione di allenamento - Hxzardrole : Bruno Fernandes is WC -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes Bruno Fernandes ha cambiato la stagione del Manchester United Undici Premier League Manchester United a -1 dalla zona Champions League

PREMIER LEAGUE TANTI GOL – Vince ancora il Manchester United di Solskjaer in questa 34a giornata di Premier League. La vittoria di ieri contro l’Aston Villa porta i Red Devils a -1 dalla zona Champion ...

Ancelotti pareggia e l'Europa si allontana. Mourinho rallenta, vola lo United con Pogba

Tre punti pesanti per il Manchester United sul campo dell'Aston Villa che consolidano la quinta posizione e permettono alla formazione di Solskjaer di portarsi a -1 dal Leicester, quarto in classifica ...

PREMIER LEAGUE TANTI GOL – Vince ancora il Manchester United di Solskjaer in questa 34a giornata di Premier League. La vittoria di ieri contro l’Aston Villa porta i Red Devils a -1 dalla zona Champion ...Tre punti pesanti per il Manchester United sul campo dell'Aston Villa che consolidano la quinta posizione e permettono alla formazione di Solskjaer di portarsi a -1 dal Leicester, quarto in classifica ...