Avverte un malore e finisce con l’auto contro un palo: feriti padre e figlio (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non si conoscono ancora le cause, forse un malore, che hanno causato la perdita del controllo dell’auto di un uomo di 45 anni che a Pontecagnano Faiano intorno alle 13,30 è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Nell’incidente, avvenuto in via Magellano, è stato coinvolto anche il figlio che si trovava nella vettura con il padre. A soccorrere le due vittime i volontari del Vopi con due autoambulanze. padre e figlio sono stati trasportati in ospedale per essere curati: l’uomo alla guida della vettura ha riportato un trauma cranico mentre per il figlio solo diverse escoriazioni al volto. L'articolo Avverte un ... Leggi su anteprima24

Vieste, avverte malore in mare e annega «Nanu», braccio destro di Vallanzasca

VIESTE - Il noto criminale Rossano Cochis, 73 anni, fedelissimo di Renato Vallanzasca è morto annegato ieri pomeriggio a Vieste, nel Foggiano. L’uomo, in vacanza sul Gargano, si era allontanato per un ...

