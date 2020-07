Atalanta, Percassi: «Psg? Speriamo di fare una bella figura» (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervistato da Sky Sport, il presidente Percassi ha commentato il sorteggio della Champions League contro il Psg Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di CHampions League che ha abbinato la squadra bergamasca contro il Psg: PARIS SAINT GERMAIN – «Da adesso incomincio ad andare in tensione per una partita così straordinaria contro uno squadrone. Speriamo di fare una bella figura. Vediamo come andrà perché sarà una partita difficilissima che a noi serve per crescere ancora. Questa esperienza farà bene al club. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, la squadra si allena bene e dobbiamo prepararci per finire come si ... Leggi su calcionews24

