Altro che “Pazzo Amore”: scontro tra il neomelodico Pandetta e Borrelli (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non è “Pazzo Amore” come canta il neomelodico catanese Niko Pandetta con il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. scontro social tra i due, dopo il concerto del neomelodico siciliano tenutosi la scorsa sera a Bagnoli. Il consigliere campano aveva aspramente criticato l’evento su più fronti. Tra assembramenti, pratiche varie di abusivismo, il concerto infatti non era di certo autorizzato, ma specialmente lo stesso Borrelli, ripostando il video della serata, aveva ricordato i trascorsi familiari di Pandetta, legati alla criminalità organizzata siciliana. Non si è fatta attendere però la replica del neomelodico che sui social ha ... Leggi su anteprima24

Chissà se Enzo Ferrari si immaginava, immerso nei suoi pensieri a Maranello, che la sua Scuderia sarebbe arrivata al 1000° Gran Premio di Formula 1, festeggiandolo in Italia (a causa di una pandemia, ...

La lince ritorna nei boschi dell’Alto Garda, testimone di biodiversità. Eccola nel video

La lince immortalata non è una novità assoluta nel Bresciano: l'individuo ha il nome di B132, è nato nel nord della Svizzera nel 2006 ed è stato munito di radiocollare che ha permesso di ...

