Allarme dalla Cina, ‘Una nuova polmonite più mortale del coronavirus’ (Di venerdì 10 luglio 2020) In Kazakistan una nuova polmonite più mortale del coronavirus. L’Allarme dall’ambasciata cinese nel Paese. Arriva dalla Cina l’Allarme su una nuova polmonite più mortale del coronavirus registrata in Kazakistan. Cina, in Kazakistan nuova polmonite più mortale del coronavirus Si tratta, stando a quanto appreso, di una nuova polmonite ancora sconosciuta e potenzialmente più mortale del coronavirus. In Kazakistan si registrano già 1.700 decessi e si registrerebbe un significativo aumento dei casi dalla metà di ... Leggi su newsmondo

