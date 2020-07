Uccisi da un mix di droghe: Flavio e Gianluca non avevano ancora18 anni (Di giovedì 9 luglio 2020) Due minorenni sono morti a Terni dopo aver assunto un mix di droghe. Il pusher ora si dice devastato per il dolore causato alle famiglie. Si chiamavano Flavio e Gianluca, avevano 15 e 16 anni ed erano entrambi residenti a Terni. Questo il ritratto dei due ragazzi ritrovati morti la mattina del 7 luglio. … L'articolo Uccisi da un mix di droghe: Flavio e Gianluca non avevano ancora18 anni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

infoitinterno : Ragazzi morti a Terni, «uccisi da un mix di droghe». Caccia al secondo pusher - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Fermato un uomo con l'accusa di aver venduto #stupefacenti ai due ragazzi trovati morti nelle loro case a #Terni. I giovani sar… - infoitinterno : Terni, Flavio e Gianluca uccisi da mix di droghe. Confessa il pusher che ha venduto le sostanze - VIVALITALIA4 : RT @simonefeder: #Terni, Flavio e Gianluca uccisi da mix di droghe. Confessa il pusher che ha venduto le sostanze - annamariamoscar : Terni, Flavio e Gianluca uccisi da mix di droghe. Confessa il pusher che ha venduto le sostanze -