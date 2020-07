Traffico Roma del 09-07-2020 ore 14:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - PLRomaCapitale : #Roma: Via Cristoforo Colombo, intersezione via Giovanni Genocchi, #traffico rallentato causa #incidente. - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico- Via Salaria ????code tra via Radicofani e GRA > GRA #Luceverde #Lazio -

Raggi, a Roma il bike sharing più caro d'Italia: bocciato. L'indagine da paura

Roma ne è l'emblema: Virginia Raggi ... Le criticità emerse sono diverse ma la principale risulta la condizione in cui i ciclisti si trovano a pedalare: traffico, cattive condizioni del manto stradale ...

Bike sharing, cittadini soddisfatti solo in 3 città su 10

Roma e Genova si riscontra una forte insoddisfazione. Ma quali sono i motivi a monte? Le criticità emerse sono diverse ma la principale risulta la condizione in cui i ciclisti si trovano a pedalare: ...

