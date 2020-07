‘Temptation Island 7’, le anticipazioni della seconda puntata (Di giovedì 9 luglio 2020) Mancano poche ore, ormai, alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island: la settima edizione del docu-reality si è rivelata già dalla prima puntata caratterizzata da dinamiche che hanno coinvolto il pubblico da casa e le anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del programma sembrano preannunciare diversi colpi di scena. Innanzitutto stasera scopriremo se Sofia Calesso accetterà il falò richiesto dal compagno Alessandro Medici: nel video (che trovate cliccando QUI) vedremo Alessandro già pronto al falò insieme a Filippo Bisciglia in attesa di conoscere la decisione della giovane fidanzata. La coppia è stata, nella scorsa puntata, tra le principali protagoniste del programma: sia ... Leggi su isaechia

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - StalkerAnsya : Oggi talmente giù e in ansia che in pratica non mi abbandono ad un mental breakdown solo perché so che stasera ci s… - UnDueTreBlog : Temptation Island 7 – Seconda puntata del 9 luglio 2020 – Sviluppi e incontri infuocati. - _beaphoenix_ : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - _elixna : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… -

