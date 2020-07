Tami Stronach: la star de La Storia infinita nel fantasy Man & Witch (Di giovedì 9 luglio 2020) L'attrice che ha interpretato l'Imperatrice bambina ne 'La Storia infinita', Tami Stronach, torna a interpretare un nuovo film a tema fantasy Man & Witch. Dopo aver fatto sognare i bambini della generazione anni '80, Tami Stronach reciterà in un nuovo film fantasy, dal titolo Man & Witch. Ma non sarà l'unica icona del fantasy cinematografico, con lei ci saranno anche Sean Astin e Christopher Lloyd. Tami Stronach, che ha recitato nel ruolo della famosa imperatrice bambina ne La Storia infinita del 1984, reciterà e produrrà questo nuovo film fantasy per ... Leggi su movieplayer

L'attrice che ha interpretato l'Imperatrice bambina ne 'La Storia Infinita', Tami Stronach, torna a interpretare un nuovo film a tema fantasy Man & Witch. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 09/07/2020 Dopo aver ...

Un omaggio che parte sin dal cast, che include un volto riconoscibile come Tami Stronach, interprete dell'Infanta Imperatrice ne La storia infinita di Wolfgang Petersen. Stronach partecipa al ...

