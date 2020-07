Street Fighter? E se vi dicessimo che tutto è iniziato pensando a Jackie Chan? (Di giovedì 9 luglio 2020) Street Fighter del 1987 è stato il primo gioco di combattimento di Capcom. Mentre la serie è diventata molto più grande e migliore con Street Fighter II, l'originale è chiaramente un gioco molto importante e, a quanto pare, è stato immaginato per la prima volta dal director mentre... si annoiava nel corso di una riunione!Polygon ha condiviso una nuova storia approfondita di Street Fighter e il game director Takashi Nishiyama ha riflettuto sulla creazione del gioco e su come ha iniziato a pensarlo durante una riunione. "Un giorno in Capcom, abbiamo avuto un incontro tra lo staff di sviluppo e il team di vendita e questo incontro è durato molto a lungo - penso che siano state circa due ore", ricorda. "Personalmente ho trovato ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Il director del primo #StreetFighter ci racconta le origini del gioco. - alvisedri : Ma c'è lo ricordate Street Fighter di Masaomi Kanzaki? Quanto bello era??? - Bestiamaniaco : @memohiervas Super Mario RPG, Contra 3, Super Mario Kart, Street Fighter 2 Turbo, Kirby Super Star - cristianlara014 : @DreadkingFuru Todo lo que tenga que ver con street fighter uwu - luk1gnol0 : RT @prestigioso2: Se è una giornata no, eccovi una selezione di videogames' themes rifatte acappella da quel genio di Smooth McGroove. Str… -

Ultime Notizie dalla rete : Street Fighter Street Fighter? E se vi dicessimo che tutto è iniziato pensando a Jackie Chan? Eurogamer.it Street Fighter? E se vi dicessimo che tutto è iniziato pensando a Jackie Chan?

Street Fighter del 1987 è stato il primo gioco di combattimento di Capcom. Mentre la serie è diventata molto più grande e migliore con Street Fighter II, l'originale è chiaramente un gioco molto ...

Playstation Now, annunciati i nuovi giochi in arrivo a luglio 2020

Si tratta di Watch Dogs 2, Street Fighter V ed Hello Neighbor. Sono i tre titoli che Sony, attraverso le pagine del blog ufficiale di Playstation, ha svelato come disponibili per gli utenti che hanno ...

Street Fighter del 1987 è stato il primo gioco di combattimento di Capcom. Mentre la serie è diventata molto più grande e migliore con Street Fighter II, l'originale è chiaramente un gioco molto ...Si tratta di Watch Dogs 2, Street Fighter V ed Hello Neighbor. Sono i tre titoli che Sony, attraverso le pagine del blog ufficiale di Playstation, ha svelato come disponibili per gli utenti che hanno ...