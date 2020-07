Simone Garato chi è? Età, altezza, carriera e vita privata del tentatore (Di giovedì 9 luglio 2020) Simone Garato è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island, in onda con la seconda puntata questa sera: Conosciamolo meglio. foto facebookTemptation Island torna con la seconda puntata questa sera in prima serata su Canale Cinque, alla guida come sempre Filippo Bisciglia che si troverà al comanda di una puntata piena di colpi di scena. Adesso però conosciamo meglio la vita di uno dei tentatori di quest’anno. Simone Garato età e altezza Il giovane tentatore dell’edizione 2020 del reality di Canale Cinque è nato nel 1981 ed è alto 1,86. Simone Garato Uomini e Donne foto facebookIl ragazzo che ha la passione per la musica ha partecipato a Uomini e ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Simone Garato ‘Temptation Island 7’, tra i tentatori tre volti noti agli amanti di ‘Uomini e Donne’, un cantautore e un candidato a ‘Mister Italia’! (Foto) Isa e Chia Le foto di Simone Garato

Alessandro Basciano è uno dei tentatori di Temptation Island 2020 Su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Temptation Island 2020, che vede le sei coppie partecipanti mettere alla prova i loro sent ...

Tentatore di Temptation Island querela Robbie Williams per plagio (VIDEO)

Lui si chiama Simone Garato e, secondo quanto scrive Il Mattino di Padova, Robbie Williams avrebbe plagiato un suo brano. Stiamo parlando di “What I Feel”, pezzo del tentatore di Temptation Island pub ...

Alessandro Basciano è uno dei tentatori di Temptation Island 2020 Su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Temptation Island 2020, che vede le sei coppie partecipanti mettere alla prova i loro sent ...Lui si chiama Simone Garato e, secondo quanto scrive Il Mattino di Padova, Robbie Williams avrebbe plagiato un suo brano. Stiamo parlando di “What I Feel”, pezzo del tentatore di Temptation Island pub ...