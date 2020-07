Scuola, il liceo milanese si prepara (con molte incognite) alla riapertura distanziata: “Non abbiamo spazi inutilizzati, ci rivolgiamo a Comune e parrocchie. Divideremo le classi in tre gruppi” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Le linee guida del ministero? Contengono un messaggio chiaro e raffinato per noi presidi: arrangiatevi”. Domenico Squillace è il dirigente scolastico del liceo scientifico di Milano “Alessandro Volta”. Una struttura che già prima della pandemia era “sovraffollata” con i suoi 1200 studenti e che sta provando a riorganizzarsi per poter riaprire in sicurezza a settembre. “Qui non abbiamo aree vuote, non abbiamo aule magazzino, ogni spazio è utilizzato”, spiega il preside mentre entra in quella che era la “Terza A”. Qui, dove c’erano 28 studenti, potranno starcene una ventina osservando la distanza di un metro tra le “rime buccali”, il termine “tecnico” usato nelle linee guida del ministero per indicare le labbra ... Leggi su ilfattoquotidiano

