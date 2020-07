Santanchè: «La Meloni a testa in giù? Travaglio si deve solo vergognare, c’è un limite a tutto» (Di giovedì 9 luglio 2020) «Su Il Fatto Quotidiano ennesimo attacco a Fratelli d’Italia. Non che sia stupita da ciò, visto che siamo diventati il bersaglio preferito della maggior parte dei quotidiani nostrani. Ci hanno definiti nostalgici del regime fascista. Cosa che non ci appartiene, per fortuna, tutti gli italiani sanno le battaglie che facciamo sempre, quanto ci battiamo per i diritti di tutti loro». Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (FdI). Santanchè: «Le due frasi chiave che rappresentano una vergogna» «Lo sconcerto è in due frasi chiave che riportano testualmente: … dovrebbero intervenire i partigiani del cln con lo schioppo. E, non contenti a chiusura articolo … non si è mai visto un pesce che si svuota l’acquario da solo e quindi bisognerebbe aiutarlo, come l’altra volta, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Santanchè: «La Meloni a testa in giù? Travaglio si deve solo vergognare, c’è un limite a tutto» - andreas_00007 : RT @Agenpress: Santanchè (Fd'I): 'Il Fatto Quotidiano vuole la Meloni appesa a testa in giù, come accadde ad altri 75 anni fa? Tutto ciò è… - Icompetenti : RT @salvoguzzi: Avvisate la Santanchè che la Giorgina Meloni ha dato del CRIMINALE al presidente Conte!! #lariachetira - kitersan : @cris_tian76 Invece sono attendibili le fake news della lega, di Salvini, della Meloni, della Santanchè, di Meluzzi... Ma non ti vergogni? - MarceVann : RT @salvoguzzi: Avvisate la Santanchè che la Giorgina Meloni ha dato del CRIMINALE al presidente Conte!! #lariachetira -

Ultime Notizie dalla rete : Santanchè Meloni Santanchè (Fd’I): “Il Fatto Quotidiano vuole la Meloni appesa a testa in giù, come accadde ad altri 75 anni fa? Tutto ciò è inammissibile” Agenpress