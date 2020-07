Salerno, un bando per trovare chi controlla le spiagge libere: l’annuncio del sindaco (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Con una manifestazione d’interesse destinata alle associazioni di vigilanza, l’amministrazione comunale di Salerno si mette alla ricerca di un servizio di guardiani per le spiagge libere. Ad annunciarlo questa mattina, a margine di una conferenza stampa, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. La decisione è stata adottata ieri nel corso della riunione della giunta comunale e servirà ad ottemperare alle norme di contenimento e di distanziamento sociale sulle spiagge libere. Resta infatti un tormento per il Comune di Salerno la gestione dei lidi. Dopo un primo bando in cui si era pensato di affidarli a privati, la decisione di ... Leggi su anteprima24

