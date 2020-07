Naya Rivera, la star di “Glee” è scomparsa dopo aver fatto un bagno nel lago Piru (Di giovedì 9 luglio 2020) Si teme per la vita di Naya Rivera, star della serie tv Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e riprenderanno nella giornata di oggi. Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, Rivera era in barca con il figlio di 4 anni che è stato ritrovato sano e salvo. Come scrive il ‘Ventura County star‘, l’attrice ha affittato una barca nel pomeriggio di mercoledì, poi un uomo a bordo di un’altra imbarcazione ha notato attorno alle 16 quell’imbarcazione con a bordo il bambino da solo e ha subito lanciato l’allarme. “Sta bene, è con altri ... Leggi su ilfattoquotidiano

