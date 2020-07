Mick Jagger in Toscana, il frontman dei Rolling Stones tra Castagneto Carducci e Bolgheri (Di giovedì 9 luglio 2020) Mick Jagger in Toscana: il frontman dei Rolling Stones potrebbe già essere stato avvistato in Italia. Questo è ciò che emerge in rete nella giornata odierna. Si parla di avvistamenti tra Castagneto Carducci e Bolgheri ma non ci sono ancora foto della vacanza italiana di Mick Jagger. Le uniche informazioni disponibili sono quelle divulgate da Il Tirreno nelle scorse settimane: la testata locale Toscana aveva svelato i piani di Mick Jagger per il suo compleanno, da trascorrere in Italia a fine luglio. La meta scelta per il soggiorno sembrerebbe essere una villa all’interno della tenuta Ornellaia di proprietà ... Leggi su optimagazine

