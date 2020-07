Massimo Boldi finisce la storia d’amore con Irene Fornaciari “ho preferito rompere” (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ arrivata al capolinea la storia fra Massimo Boldi e Irene Fornaciari, l’attore voleva sposarla ma ha deciso di troncare e le augura di trovare l’uomo giusto Ha preso una decisione irremovibile Massimo Boldi, ha deciso di lasciare la fidanzata Irene Fornaciari. La 40enne e l’attore sono stati 74enne sono stati insieme per qualche anno, ma adesso è finita. E’ stato proprio Boldi a decidere di mettere un punto alla loro relazione. L’attore lo ha rivelato egli stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’intervista sarà pubblicata nel numero che sarà in edicola dal 9 luglio. Nell’intervista Boldi ha rivelato che ... Leggi su kontrokultura

