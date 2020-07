L’estate tra shopping e intrattenimento degli outlet Land of fashion (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo mesi di isolamento e chiusure, adesso sembra essere arrivato il momento di concedersi un po’ di shopping, ma in un modo più coinvolgente. L’estate 2020 dei cinque outlet Village di Land of Fashion – Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia, Valdichiana – , infatti, si apre all’insegna di diverse proposte di intrattenimento, esposizioni e appuntamenti. Leggi su vanityfair

matteosalvinimi : I nuovi camion dell’Ama non agganciano i cassonetti e Roma rischia l’emergenza rifiuti in piena estate: lo rivela i… - Tizianatw13 : RT @maolindas: 'L’abbandono è la peggiore crudeltà che si possa fare a un cane, perché tra cane e padrone c’è un tacito atavico accordo di… - Nicola_Bressi : FIORI DI ROCCAGLIA Quando l'estate fa valere i suoi raggi dissecanti lungo i viottoli assolati: sono pochi i fiori… - Andrea751201 : RT @maolindas: 'L’abbandono è la peggiore crudeltà che si possa fare a un cane, perché tra cane e padrone c’è un tacito atavico accordo di… - RoccuPignata : RT @Souvenirviaggio: ??NUOVO POST SUL BLOG?? Dove dormire nella #RivieraDelConero? Scopri la Guest House Cuore di Filo, l'appartamento in c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate tra Ponte Morandi, Consulta: «non è illegittimo escludere Autostrade dalla ricostruzione» Corriere della Sera