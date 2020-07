Lazio Immobile, servono i gol di Ciro per tornare a vincere (Di giovedì 9 luglio 2020) Lazio Immobile, servono i gol di Ciro per tornare a vincere: senza le reti del numero 17 i biancazzurri fanno fatica Senza Ciro Immobile la Lazio fa veramente fatica. Il numero 17 – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – deve tornare a segnare per poter far tornare i biancazzurri in alto. Prima del lockdown trovava un gol ogni 81 minuti, una media incredibile che ha permesso alla Lazio di insediare i bianconeri. Dopo la ripresa Immobile non è riuscito a fare meglio, mettendo a segno una rete ogni 180 minuti. In questo finale di stagione il bomber biancazzurro deve cambiare marcia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

pisto_gol : Domanda: il capocannoniere è Ciro Immobile (Lazio) ma chi è che investe in pubblicità su Rcs ( e non solo)? Dovreb… - DiMarzio : #Lazio, squalificati #Immobile e #Caicedo per la prossima. L'emergenza in attacco ?? - VaiCorTANGO : RT @giuliocardone69: ...ciro immobile ci ha fatto esultare 118 volte in 4 anni memorabili...dà l anima in ogni partita, 'è il simbolo della… - Stefano_Pantano : RT @giuliocardone69: ...ciro immobile ci ha fatto esultare 118 volte in 4 anni memorabili...dà l anima in ogni partita, 'è il simbolo della… - Vincenzo2483 : RT @giuliocardone69: ...ciro immobile ci ha fatto esultare 118 volte in 4 anni memorabili...dà l anima in ogni partita, 'è il simbolo della… -