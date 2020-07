La triatleta sudcoreana suicida per gli abusi subiti da medico e allenatore (Di giovedì 9 luglio 2020) Sul New York Times la storia di una triatleta sudcoreana suicida perché non ne poteva più degli abusi cui era sottoposta dal medico e dall’allenatore della sua stessa squadra. Si tratta di Choi Suk-hyeon, una promettente triatleta 22enne. Poco dopo la mezzanotte del 26 giugno, ha inviato due messaggi. Uno ad un compagno di squadra, al quale ha chiesto di prendersi cura del suo cane. L’altro, indirizzato a sua madre, era più inquietante. Le diceva quanto la amava e aggiungeva: “mamma, per favore fai conoscere al mondo i crimini che hanno commesso.” Poi si è suicidata. Stanca degli abusi fisici e psicologici che era costretta a subire da parte del medico, ... Leggi su ilnapolista

Triatleta sudcoreana abusata da staff tecnico si suicida a 22 anni: "Picchiata come un cane"

Abusi ed umiliazioni da parte dello staff tecnico l’avrebbero tormentata per anni. Alla fine Choi Suk-hyeon, una triatleta sudcoreana di 22 anni, si è suicidata per le violenze che avrebbe più volte d ...

