La star di “Glee” sparisce nel nulla: paura per Naya Rivera (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è grande preoccupazione per l’attrice 33enne Naya Rivera che è scomparsa mentre si trovava al Lago Piru situato nella contea di Ventura, in California. La star della serie televisiva Glee sarebbe sparita nel nulla mentre era insieme al figlio di 4 anni, durante una gita in barca sul lago. Il bambino sta bene, ma non c’è traccia di sua madre. Naya Rivera scomparsa La testata giornalistica Daily Mail riporta le dichiarazioni del portavoce dello sceriffo della Contea di Ventura, Eric Buschow, che ha rivelato che il figlio di 4 anni di Naya Rivera, avuto con l’ex marito Ryan Dorsey, avrebbe riferito agli agenti in merito alla scomparsa della madre che entrambi stavano nuotando nel lago e, quando il ... Leggi su thesocialpost

rtl1025 : ?? L'attrice #NayaRivera, star di #Glee, è scomparsa e si teme sia annegata in un lago della #California. Era in bar… - Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - SkyTG24 : Scomparsa Naya Rivera, la star di Glee - Gresy73 : RT @LaStampa: Scomparsa dopo un bagno in un lago californiano la star di “Glee” Naya Rivera. Si teme sia annegata - fseviareggio : RT @tweetnewsit: Star di Glee dispersa dopo una gita al lago: si teme il peggio -

