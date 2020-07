Italiani scansafatiche. Primi in Europa per il lavoro perso (Di giovedì 9 luglio 2020) In una classifica gli Italiani sono i Primi della classe: nelle ore di lavoro perse nel primo trimestre del 2020. Il Covid ci ha messo sicuramente lo zampino ma in Europa nessuno fa peggio di noi. Se paragoniamo il dato con l'ultimo trimestre del 2019, l'Italia registra una diminuzione di quasi il 10% delle ore lavorate. Di tutt'atro tenore il dato registrato dalla Finlandia che ha visto addirittura aumentare le ore lavorate dello 0,2%. Leggi su iltempo

