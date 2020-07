Inchiesta camici Lombardia, per i pm la fornitura dal cognato di Fontana alla Regione «non era una donazione» (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio) Non sarebbe stata una donazione, ma una fornitura, quell’offerta di camici e altro materiale per un valore di 513 mila euro, durante l’emergenza Covid-19, da parte della Dama, società di cui la moglie del governatore lombardo Attilio Fontana detiene una quota e che è gestita dal cognato, che risulta indagato. Sarebbe questo uno dei primi dati acquisiti nell’Inchiesta della Procura di Milano che vede indagati il cognato di Fontana, Andrea Dini, e il dg di Aria Spa, la centrale acquisti della Regione, Filippo Bongiovanni. L’accusa contestata dai magistrati è quella di turbativa d’asta. L’Inchiesta ruota attorno ... Leggi su open.online

