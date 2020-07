"In Ferrari dopo la parità salariale lavoriamo per una donna sulla monoposto in Formula 1" (Di giovedì 9 luglio 2020) “Per garantire un futuro ad un’azienda che ha 70 anni di storia, dobbiamo promuovere un cambio culturale. E questo significa portare le donne ad avere ruoli apicali entro i prossimi dieci anni ed essere pagate come gli uomini”. Michele Antoniazzi è il responsabile Risorse Umane in Ferrari, ed è così certo che il futuro della Ferrari possa essere rosa da non escludere che possa esserci presto anche una donna alla guida di una monoposto in Formula 1. Ad una condizione però. “Non vogliamo che si tratti di un’eccezione, deve essere una regola. Stiamo lavorando per questo: vogliamo essere un’azienda che premia il talento e le capacità, e che non fa differenza tra uomini e donne”.Il primo passo ufficiale la Ferrari ... Leggi su huffingtonpost

