Il piccolo Mauro sparito nel '77. Ora il suo rapitore ha un nome (Di giovedì 9 luglio 2020) Tiziana Paolocci Il bambino aveva sei anni quando se ne persero le tracce. I pm hanno individuato un amico di famiglia oggi 70enne Lo chiamava «zio» e di quel giovane si fidava, al punto di allontanarsi con lui, convinto forse di andare a prendere un gelato, ma certo di tornare presto a casa. Invece dietro a quel ventisettenne dal volto buono si nascondeva il mostro che l'ha rapito e ucciso. Si sta dipanado la nebbia attorno al giallo della sparizione di Mauro Romano, scomparso un pomeriggio di 43 anni fa da Racale, paesino della provincia di Lecce. Il pm della procura Stefania Mininni, che ha riaperto l'inchiesta dopo un'istanza presentata dai genitori del bambino, che allora aveva soltanto sei anni, ritiene di aver individuato in queste ore l'uomo, oggi settantenne, che avrebbe sequestrato il piccolo, portandolo via ... Leggi su ilgiornale

«La speranza no, non l’abbiamo mai persa». Parla così Daniele Valentini, cuoco e seconda generazione dell’albergo “Dal navigante”, inaugurato in pieno Covid e dopo il terremoto del 2016 che ha reso in ...Sarebbe stato individuato l’uomo che il 20 giugno ’77 avrebbe fatto salire su un piccolo motocarro agricolo Mauro Romano, 6 anni, il bimbo di Racale, in provincia di Lecce, mai più ritornato a casa. S ...