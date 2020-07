Horizon Forbidden West perde pezzi: il narrative director John Gonzalez lascia Guerrilla (Di giovedì 9 luglio 2020) John Gonzalez, autore principale di Horizon Zero Dawn, ha annunciato la sua partenza da Guerrilla Games per unirsi a un team di sviluppo in Spagna, dove è coinvolto nella creazione di una nuova IP open world AAA.Il profilo LinkedIn conferma che Gonzalez ha iniziato a lavorare nel nuovo studio a Barcellona questo mese. Non sono state svelate piattaforme o un titolo per questo nuovo progetto.Gonzalez ha detto che sta andando in Spagna per "costruire una IP originale open world con un nuovo gruppo di sviluppatori pazzi e ambiziosi".Leggi altro... Leggi su eurogamer

