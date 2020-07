Gianni Mura per anni minacciato di morte, fermato questa mattina lo stalker (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ stato fermato questa mattina a Verona, un uomo di 47 anni originario di Cles in provincia di Trento, colpevole di aver minacciato ed estorto oltre 60 mila euro a Gianni Mura, il giornalista scomparso lo scorso marzo. Francesco Gaspari, l’uomo che ha tenuto in scacco il famoso giornalista sportivo è stato arrestato con l’accusa di estorsione dopo aver minacciato Mura di uccidergli la moglie. L’indagine partita da una denuncia della moglie di Mura dopo aver appreso da uno stretto collaboratore del marito l’esistenza dell’uomo. In due anni l’uomo è riuscito a sottrargli migliaia di euro con minacce pesanti: “Forse ... Leggi su alfredopedulla

