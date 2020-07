Gelmini e Carfagna: «Travaglio ponga limiti al livore. E chieda scusa a Giorgia Meloni» (Di giovedì 9 luglio 2020) Marco Travaglio “dovrebbe chiedere scusa” a Giorgia Meloni e ai suoi elettori. A dirlo è stata Mariastella Gelmini che, insieme a Mara Carfagna, ha portato la solidarietà azzurra alla leader di FdI, additata dal Fatto Quotidiano come soggetto da eliminare “con lo schioppo”. Gelmini: “Travaglio dovrebbe chiedere scusa” “La libertà di informazione è il sale della democrazia, ma – ha ricordato Gelmini – il diritto di critica non può e non deve mai trasformarsi in attacchi personali e in istigazione alla violenza“. Per questo, per la capogruppo di Forza Italia alla Camera, “il Fatto Quotidiano ha clamorosamente ... Leggi su secoloditalia

