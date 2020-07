Formula 1, preoccupazione in casa Mercedes. Wolff: “Fortunati a finire il primo GP” (Di giovedì 9 luglio 2020) Toto Wolff preoccupato dai problemi di affidabilità della Mercedes: “Puntiamo a migliorare la situazione”. ROMA – La prima vittoria è arrivata, ma Toto Wolff non nasconde la sua preoccupazione sui problemi di affidabilità della Mercedes: “Il risultato sulla carta sembra buono, ma in realtà siamo stati fortunati a finire la gara. Valtteri è stato molto bravo a controllare la gara, ora siamo al lavoro per cercare di migliorare la situazione. Non è chiaro quante gare correremo e per questo dobbiamo migliorare rapidamente su quel fronte“. Sulle difficoltà avute il team principal della Mercedes sembra avere le idee chiare: “I nostri problemi principali riguardavano le componenti ... Leggi su newsmondo

sportli26181512 : F1, Wolff: 'Mercedes fortunata a finire il GP d'Austria. L'affidabilità ci preoccupa': Il team principal della Merc… - Luca_Zunino : Le qualifiche del GP d'Austria sono state disastrose per la Rossa. La preoccupazione è che se la #SF1000 non darà r… -