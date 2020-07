Formula 1, Horner: “Svilupperemo un DAS e soluzioni ancor più innovativi” (Di giovedì 9 luglio 2020) La Red Bull vuole ridurre il gap tecnico con Mercedes e per farlo si affiderà a nuove soluzioni, tra cui un sistema DAS ancora più estremo. Dopo l’introduzione del limite di budget cup e visto l’utilizzo del DAS che rimarrà lecito fino al 2021, la squadra anglo-austriaca vuole ridurre quanto più possibile il divario con le auto Mercedes. Ne ha parlato Chris Horner, il team principal della scuderia: “Questo sistema alla fine serve per scaldare le gomme. Il delegato tecnico della FIA ci ha ascoltati e ha dato il chiarimento che ci serviva. Ora potremo sviluppare il nostro sistema e metteremo molte risorse in modo da presentare soluzioni ancora più ardite, visto che ora sappiamo che si può fare“. Nonostante il calendario 2020 sia ... Leggi su sportface

Il riconoscimento del DAS come un impianto sterzante, pertanto escluso dal sistema a gettoni per il 2020, costituisce uno stimolo per la Red Bull a svilupparne una propria versione. La Red Bull appare ...

Nel corso del primo weekend in Austria le immagini di Vettel a colloquio proprio con i responsabili Red Bull non sono passate inosservate, così come le dichiarazioni a Servus Tv di Helmut Marko, che h ...

