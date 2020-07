Dall’Iran alla Siria, alla Libia, ecco il tiro al bersaglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Non c’è nessun mistero come vogliono far credere. Usa e Israele hanno colpito siti nucleari iraniani, Israele in Siria prende di mira ogni giorno pasdaran e Hezbollah con l’approvazione di Mosca che ormai li ritiene alleati scomodi, Francia ed Emirati bombardano i turchi nelle loro nuove basi libiche. ecco il tiro al bersaglio nel Mediterraneo e in Medio Oriente in vista delle elezioni Usa. E quando non agiscono le armi colpiscono gli embarghi, contro l’Iran ma anche con il rafforzamento … Continua L'articolo Dall’Iran alla Siria, alla Libia, ecco il tiro al bersaglio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

