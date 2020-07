Coronavirus, scala dei rischi: ecco le attività quotidiane più pericolose dal take away al pub (Di giovedì 9 luglio 2020) Un gruppo di ricercatori ha creato una scala che mostra quali sono le attività che comportano il maggiore rischio di contrarre il Coronavirus. Già dal mese di maggio in Italia stiamo vivendo nella fase due della diffusione epidemica del Coronavirus. Il timore era che la riapertura delle attività potesse portare a nuove ondate di contagio. … L'articolo Coronavirus, scala dei rischi: ecco le attività quotidiane più pericolose dal take away al pub NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

lacittanews : Il fallimento su scala globale delle app per contrastare il Covid-19 è la prima vera sconfitta del digitale rispett… - Robert0Guiscard : RT @HSIItalia: Questi animali passano la vita in allevamenti intensivi, esposti al rischio di infezioni virali. Visoni, volpi e procioni po… - stream65 : Contessina @GabryContessa dimmi piuttosto quanto è gustosa questa notizia in una scala da 1 a 11.841.000 casi... I… - SBaronceli : RT @Barbara86764611: Una ricerca condotta su larga scala dalla Spagna sul coronavirus indica che solo il 5% della popolazione spagnola ha s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scala Coronavirus, oltre 12 milioni di contagi nel mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus, scala dei rischi: ecco le attività quotidiane più pericolose dal take away al pub

Un gruppo di ricercatori ha creato una scala che mostra quali sono le attività che comportano il maggiore rischio di contrarre il coronavirus. Già dal mese di maggio in Italia stiamo vivendo nella fas ...

Coronavirus, indagine in Trentino: bambini a disagio con lockdown

Roma, 9 lug. (askanews) - L'importanza delle relazioni sociali, il bisogno di essere ascoltati, le preoccupazioni per l'impatto dell'emergenza sulle condizioni sociali e sul sistema economico provinci ...

Un gruppo di ricercatori ha creato una scala che mostra quali sono le attività che comportano il maggiore rischio di contrarre il coronavirus. Già dal mese di maggio in Italia stiamo vivendo nella fas ...Roma, 9 lug. (askanews) - L'importanza delle relazioni sociali, il bisogno di essere ascoltati, le preoccupazioni per l'impatto dell'emergenza sulle condizioni sociali e sul sistema economico provinci ...