Colaceci: in corso bando per 100 nuovi autisti Cotral (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “Anni fa abbiamo fatto un contratto di produttivita’ che ha aumentato il tempo di guida e quindi rende minore il numero di autisti di cui abbiamo bisogno. Ma sotto numero non possiamo mai scendere. Per questo, in ragione dei pensionamenti, abbiamo fatto un nuovo bando in via telematica che si chiudera’ il 16 luglio per i primi 100. Ma lasceremo la graduatoria aperta per capire se ci servira’ qualcosa in piu'”. Cosi’ la presidente del Cotral, Amalia Colaceci, nel corso di una videointervista con l’agenzia Dire. Leggi su romadailynews

Roma, 25 giu. (askanews) - Nel Lazio il nodo di scambio di Montelibretti dopo anni di degrado torna ai clienti Cotral e alla citt riqualificato e riorganizzato con una nuova sala d'attesa e nuovi stal ...

Rieti, lo scambio gomma-rotaia ora diventa una cosa seria

RIETI - Cambia finalmente volto lo scambio gomma–rotaia di Passo Corese, nel cuore della prima frazione di Fara ma la cui competenza territoriale spetta al Comune di Montelibretti. Un’operazione da ci ...

