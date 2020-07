Chiara Ferragni, Fedez e Leo. Cosa dice di marito e figlio (Di giovedì 9 luglio 2020) Chiara Ferragni si lascia andare su SkyTg24. Parla a ruota libera di Fedez, della loro complicità, di Baby K e del loro nuovo singolo intitolato "Non mi basta più" che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. "Non c'è competizione tra me e mio marito - dice la Ferragni - E' un momento molto bello e positivo. Il coronavirus ci ha toccato tutti quanti e ci ha insegnato a dare la giusta importanza agli affetti". E a chi le chiede di Baby K: "Siamo supersimili - aggiunge - Siamo due business women e neanche tra noi c'è competizione. C'è solo tanta stima reciproca". Infine un pensiero al figlio Leone: "Leo sta bene - confessa - E' l'idolo di chiunque. Mi dicono sempre tutti che è il ... Leggi su iltempo

