Amedeo Manzo al timone della Federazione campana delle Bcc (Di giovedì 9 luglio 2020) Amedeo Manzo è il nuovo presidente della Federazione campana delle Banche di credito cooperativo. Lo ha eletto a Salerno l’assemblea dei soci che ha anche approvato il bilancio 2019. Manzo, numero uno della Bcc Napoli, succede a Lucio Alfieri chiamato alla guida di Iccrea Banca. La Federazione campana delle Banche di credito cooperativo associa undici banche, localizzate nelle cinque province della regione che complessivamente rappresentano un sistema creditizio di aziende creditizie di territorio con circa 150 sportelli, 40mila soci, mille dipendenti, 4 miliardi di euro di raccolta, 2.5 miliardi di impieghi, un patrimonio di 450 milioni che consente di avere in media un ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : Amedeo Manzo al #timone della #Federazione #campana delle #Bcc - Napoliflash24 : Banca di Credito Cooperativo: Manzo neopresidente della Federazione Campana - - Quasimezzogiorn : Federazione Campana #Bcc, Amedeo #Manzo è il nuovo #presidente - Affaritaliani : Federazione campana delle Bcc, è Amedeo Manzo il nuovo presidente. Bilancio ok - _GrantValentino : Ci sono uomini che trasformano piccole opportunità in grandiose imprese per i nostri territori! Congratulazioni al… -

