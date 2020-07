Acquisti sull’equity europeo. Piazza Affari resta indietro (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,132. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,25%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,21%. Tra i listini europei in luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,00%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,67%, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,04%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo ... Leggi su quifinanza

