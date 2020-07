Ufficiale Samsung Galaxy Note 20: la presentazione in streaming il 5 agosto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Finalmente ci siamo, il Samsung Galaxy Note 20 e tante altre sorprese firmate dalla compagnia sudcoreana si fanno molto più concrete. Ancora meglio, sappiamo che si mostreranno ufficialmente al mondo il prossimo 5 agosto. E' questa la data scelta dalla compagnia per alzare il sipario sui suoi nuovi smartphone della grande famiglia Galaxy. L'orario dell'evento - che tutti, tra appassionati a semplici, curiosi dovrebbero segnare sui propri calendari - è fissato alle 16:00 italiane, da seguire naturalmente in streaming per via delle difficoltà ad organizzare kermesse dal vivo legate alla pandemia da COVID-19. Il Samsung Galaxy Note 20 - di cui ci aspettiamo due versioni distinte, vale a dire un modello base e uno Ultra - sarà solo uno degli ospiti di quella che promette di essere una vera e propria "parata di stelle" da touchscreen. Come svelato da Samsung ... Leggi su optimagazine

