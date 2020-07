Torino Brescia, Longo tentato dal Tridente: pronti Zaza e Verdi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Torino Brescia, Longo tentato dal Tridente: pronti Zaza e Verdi, i granata devono assolutamente vincere contro le Rondinelle Moreno Longo si gioca il tutto per tutto e il tecnico dei granata è tentato dal Tridente composto da Zaza e Verdi, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ex Napoli – si legge – è reduce da un buon derby, il centravanti è pronto per poter tornare in campo. Anche Millico è stato convocato, mentre al momento Ansaldi sembra essere favorito su Ola Aina. Le prossime ore saranno decisive per capire chi scenderà in campo contro il Brescia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - GobbatoBruno : @AlbertoPinotti @FedePozzo32 Secondo me i giornalisti non hanno visto mezza partita del Brescia ahaha è il tipico g… - EJC_21_ : RT @_FedeNerazzurra: Amount of points dropped after leading this season: 31 - Brescia 19 - Torino 18 - INTER, Udinese, Cagliari 16 - SPAL… - fartpolice15 : RT @_FedeNerazzurra: Amount of points dropped after leading this season: 31 - Brescia 19 - Torino 18 - INTER, Udinese, Cagliari 16 - SPAL… - CCISS_Ministero : A21 Torino-Brescia code per 6 km causa incidente tra A21 Svincolo Castel S.Giovanni (Km 140,8) e Svincolo Piacenza… -