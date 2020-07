Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi Delle Piane: l’anticipazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci ha impiegato appena due settimane Antonella Elia ad imporsi come star di Temptation Island. La diva del GF Vip, reduce da una stagione esaltante in termini di visibilità, è la protagonista annunciata di questa nuova edizione del reality isolano; la prima ad aver visto vip e “nip” condividere lo stesso villaggio, e ovviamente la prima ad aver luogo dopo la rivoluzione portata dal Covid. Elia è stato il primo nome annunciato, assieme al compagno e, si presume, futuro marito Pietro Delle Piane. La coppia è affiatata e conosciuta da tempo, e il reality pareva il posto migliore per metterla alla prova agli occhi del pubblico. Confronto di fuoco tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island: “Lei avrebbe alzato le mani per certi comportamenti” Secondo quanto anticipato dal profilo di Amedeo Venza, il percorso di Antonella ... Leggi su velvetgossip

