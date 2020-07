Teatro Ditirammu di Palermo, l’omaggio alla Santuzza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Continua la rassegna estiva del Teatro Ditirammu a Palermo #Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, sempre alle ore 19.00, l'omaggio alla Santuzza con #peramoredirosalia. Palermo, dal lontano 1624, ha consegnato a Santa Rosalia il suo destino facendo del patto di fede un evento che nel tripudio, nella gioia e nella devozione, si è ripetuto da allora quasi ogni anno, passando alla storia come 'u Fistinu’. La festa in onore della patrona, porta con sé un grande retaggio di tradizioni e ritualità fatte di fede, gestualità, colori, sapori, luci, suoni e canti. Già dal 1997, dopo la scomparsa degli ultimi ‘triunfisti’, la Compagnia Ditirammu ha ripreso quegli aneddoti che raccontavano, in versi e ... Leggi su ilfogliettone

BeliceIt : Il Teatro Ditirammu festeggia Santa Rosalia - elisaparrinello : Stasera ore 19 vi aspettiamo al Baglio del Ditirammu di Palazzo Petrulla per l’albero del canto! Ecco il nostro Fi… - elisaparrinello : Stasera si debutta! - elisaparrinello : Venerdì si Ri-comincia dal palcoscenico, io sono pronta a tutto, ma devo ripartire dalle tavolazze per potermi rein… - MeridioNews : Il teatro Ditirammu riapre e riparte da Vito Parrinello Distanziamento, mascherine e il suo L'albero del canto -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Ditirammu "Per amore di Rosalia", il Ditirammu rende omaggio alla Santuzza con uno spettacolo PalermoToday Il Teatro Ditirammu festeggia Santa Rosalia

Nel fine settimana il secondo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla - via Torremuzza, 6 - Palermo )#Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, sempre ...

"Per amore di Rosalia", il Ditirammu rende omaggio alla Santuzza con uno spettacolo

Secondo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla, via Torremuzza, 6) #Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, alle ore 19.00, l'omaggio alla Santuzza ...

Nel fine settimana il secondo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla - via Torremuzza, 6 - Palermo )#Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, sempre ...Secondo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla, via Torremuzza, 6) #Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, alle ore 19.00, l'omaggio alla Santuzza ...