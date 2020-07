«Stateless», la prima stagione ora su Netflix (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arriva finalmente anche in Italia Stateless, miniserie targata Nettflix ideata da Cate Blanchett e ispirata alla storia vera di Cornelia Rau. Presentata in anteprima durante il Festival di Berlino 2020 e già acclamata dalla critica con la messa in onda in Australia su ABC, la serie Stateless è stata fortemete voluta dal premio Oscar Cate Blanchett, australiana. che l'ha creata insieme ai connazionali Tony Ayres (Nowhere Boys; Glitch) e Elise McCredie (Ride Like a Girl). La miniserie si ispira alla storia vera di Cornelia Rau: la donna, nata in Germania e affetta da schizofrenia, era in Australia con un permesso di soggiorno permanente. Proprio la sua malattia mentale la spinse a fuggire, nel marzo del 2004, dall'ospedale psichiatrico dove era ricoverata. Dopo una serie di vicissitudini, venne portata dalla polizia in un centro di detenzione, in cui ... Leggi su gqitalia

Deiana_Luca9 : @auraconte Mai vista prima. Non è malaccio quella che sto guardando ,Australiana , #Stateless -

Ultime Notizie dalla rete : Stateless prima «Stateless», la serie di Cate Blanchett su Netflix GQ Italia Prima messa in onda italiana

Stateless è una serie TV attualmente in corso composta da 1 stagioni. Uscita in Australia il 8 Luglio 2020. Distribuita per la prima volta in Italia l'8 luglio 2020 dalla piattaforma streaming Netflix ...

Stateless, ecco la serie TV creata da Cate Blanchett

La critica ne ha parlato molto bene. Stateless, tutto sulla serie TV La trama segue le storie di quattro persone diverse, che si incontrano per la prima volta all'interno di un centro di detenzione ...

Stateless è una serie TV attualmente in corso composta da 1 stagioni. Uscita in Australia il 8 Luglio 2020. Distribuita per la prima volta in Italia l'8 luglio 2020 dalla piattaforma streaming Netflix ...La critica ne ha parlato molto bene. Stateless, tutto sulla serie TV La trama segue le storie di quattro persone diverse, che si incontrano per la prima volta all'interno di un centro di detenzione ...