Quattro gol subiti dalla Juventus, non accadeva dalla finale di Champions contro il Real Madrid (Di mercoledì 8 luglio 2020) I Quattro gol subiti dalla Juventus hanno fatto notizia. E’ raro che il club bianconero conceda così tante reti agli avversari. Per trovare l’ultima volta che il club torinese ha subito questo passivo, occorre fare un salto indietro nel tempo fino al 3 giugno 2017, quando a Cardiff si giocava la finale di Champions League contro il Real Madrid. Una doppietta proprio di Ronaldo e una rete a testa per Casemiro e Asensio, condannarono la Juve alla sconfitta. La gara finì 4-1. Per i bianconeri segnò Mandzukic. Foto: Twitter ufficiale Real Madrid L'articolo Quattro gol subiti dalla Juventus, non accadeva dalla finale di Champions contro il Real Madrid proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

OptaPaolo : 4 - Il #Milan non segnava quattro gol alla #Juventus in Serie A da marzo 1989 (4-0). Ispirato. #MilanJuve - OptaPaolo : 5 - Era da ottobre 2013 (contro la Fiorentina) che la Juventus non subiva tre gol nel giro di cinque minuti di gioc… - angelomangiante : Musa #Juwara, 19 anni, ha fatto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare quattro anni fa in Italia con un go… - Fprime86 : RT @tuttosport: La #Juve subisce quattro gol: non succedeva da tre anni - Informazioneli5 : RT @tuttosport: La #Juve subisce quattro gol: non succedeva da tre anni -