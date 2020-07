"Pregiudizi verso Berlusconi. Il giudice Esposito era ostile" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stefano Zurlo Le conclusioni del giurista britannico Starmer sulla condotta dell'ex giudice che condannò il Cavaliere Un Pregiudizio, bias nell'originale inglese, nei confronti di Silvio Berlusconi. Scrive proprio così Keir Starmer, oggi leader del partito laburista dopo la disastrosa esperienza di Jeremy Corbyn, ma in passato avvocato di successo e per cinque anni, dal 2008 al 2013, direttore del Crown Prosecution Service, in sostanza superprocuratore generale del Regno Unito, anche se le equivalenze fra sistemi giudiziari diversi sono molto difficili. Dunque, un giurista di altissimo livello. Fra il 2013 e il 2014, Starmer entra nella task force di esperti che preparano il ricorso alla Corte di Strasburgo contro la condanna del Cavaliere per frode fiscale. E il 25 settembre 2014, quasi sei anni fa, l'avvocato ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Pregiudizi verso Nasce il Movimento 24 Agosto ER, Pino Aprile: "Combattiamo i pregiudizi verso il sud" Buonsenso@Faenza Il leader laburista in analisi. "Curo il razzismo inconscio"

Il leader del partito laburista inglese, Keir Starmer, intraprenderà un corso per contrastare i propri pregiudizi razzisti, un unconscious bias che gli impedirebbe di capire a pieno la portata del mov ...

Ascolto e non insofferenza verso i sindacalisti d’impresa. L’appello di Sacconi

Carlo Bonomi ha interrotto la lunga prassi “politicista” dei suoi predecessori riprendendo la migliore tradizione dei sindacalisti d’impresa come Merloni, Lucchini, D’Amato. La novità dovrebbe essere ...

