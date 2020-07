Picchiò un tifoso in tribuna per difendere il fratello: 4 gare di squalifica a Dier del Tottenham (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quattro giornate di squalifica, e 40.000 sterline di multa. Tanto è costato a Eric Dier quella corsa sugli spalti per difendere l’onorabilità del fratello, sugli spalti. Il centrocampista inglese del Tottenham che a marzo diventò l’erede di Cantona, scavalcando la transenna dell’Hotspur Stadium per risalire la gradinata tra la folla e farsi giustizia colpendo con un pugno un tifoso che stava aggredendo il fratello. Urlando: “He’s my brother!”. Ora, a distanza di mesi, è arrivata la punizione. José Mourinho ha recentemente richiamato un precedente: Matteo Guendouzi dell’Arsenal non è stato squalificato per aver messo le mani alla gola di Neal Maupay del Brighton. E Dier dovrebbe essere punito? La FA ha dichiarato che Dier ha ammesso che le sue azioni sono state improprie. E “una commissione ... Leggi su ilnapolista

