Pezzella il possibile sostituto di Koulibaly, di testa le prende tutte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il suo agente ha negato contatti col Napoli, ma Cristiano Giuntoli l’ha inquadrato. È German Pezzella il giocatore giusto per la difesa, qualora dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile per Koulibaly. La dirigenza aveva svolto il primo sondaggio lo scorso febbraio, ottenendo la disponibilità al trasferimento del giocatore, che è stata poi ribadita negli scorsi giorni quando è stato necessario un aggiornamento tra le parti. Classe 1991, Pezzella è nato a Bahìa Blanca, in Argentina, ma ha chiare origini campane. È alla sua terza stagione alla Fiorentina, di cui è anche capitano, e ha già eguagliato il suo record personale di marcature, andando a segno 3 volte in campionato. Pezzella è abilissimo nel gioco aereo (vince quasi due contrasti di testa su tre), una dote che è in grado di sfruttare sia per ... Leggi su ilnapolista

